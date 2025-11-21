Фицо: Словакия не изменит конституцию, несмотря на разбирательство Еврокомиссии

БРАТИСЛАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Словакия не будет менять свою конституцию, несмотря на начало Еврокомиссией (ЕК) разбирательства в отношении республики из-за внесения поправок в основной закон. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Словакия не изменит свою конституцию в ответ на действия ЕК, начавшей против республики разбирательство из-за недавнего внесения поправок в основной закон", - сказал премьер. Братислава, как он подчеркнул, готова объяснить возникшую ситуацию руководящим органам Евросоюза и не намерена нарушать действующие общеевропейские нормы.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что ЕК начала юридическую процедуру против республики. Внесенные в ее конституцию дополнения, как считают в Брюсселе, "ставят под сомнение основы приоритета, автономии, эффективности и единообразного применения права ЕС". Братислава должна отреагировать на действия ЕК в двухмесячный срок.

Национальный совет (парламент) Словакии в конце сентября утвердил предложенные кабмином изменения в конституцию республики. В нее было внесено положение о приоритете национального законодательства перед европейским по этическим вопросам, что вызвало негативную реакцию ЕК. Кроме того, основной закон страны был дополнен положениями о признании только двух полов и о том, что усыновлять детей позволено только состоящим в браке традиционным супружеским парам.