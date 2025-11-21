Reuters: Украина, Франция, ФРГ и Британия готовят предложения по мирному плану

По информации агентства, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Украина, Франция, ФРГ и Великобритания работают над встречным предложением для плана США по мирному урегулированию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

По его информации, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.