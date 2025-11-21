Перевозчики Литвы сообщили, что Белоруссия готовит документы для пропуска фур

Границы открыли 20 ноября

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Белоруссия готовит документы для того, чтобы начать пропуск через границу находящихся на ее территории литовских фур. Об этом сообщил журналистам глава ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Эрландас Микенас.

"Задержка с пропуском наших фур не является умышленным поведением белорусской стороны. Они просто заняты подготовкой необходимых документов, в том числе инструкции о дальнейших действиях", - заявил Микенас.

По имеющейся у него информации, бумаги могут быть подготовлены еще в пятницу.

"Однако сказать, кода начнется пропуск машин, затруднительно", - отметил Микенас.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией - якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. В четверг Литва открыла границу, но грузовики пока остаются на месте.