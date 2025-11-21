Трамп считает, что Украина должна принять его план урегулирования к 27 ноября

Если дела движутся хорошо, крайние сроки можно сдвигать, указал президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования кризиса к 27 ноября.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"У меня было много крайних сроков, но если дела движутся хорошо, крайние сроки можно сдвигать. Но мы считаем, что четверг - подходящее время", - заявил Трамп в интервью радиостанции Fox News, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия Киевом предложенного США плана урегулирования.