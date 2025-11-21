Трамп: Украина "в скором времени" утратит еще больше контролируемых территорий

Это произойдет в короткий период времени, указал президент США

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина "в скором времени" утратит те территории, которые все еще контролирует. Об этом он заявил в интервью радиостанции Fox News.

"Они потеряют [территории, которые еще не потеряли за время конфликта] в короткий период времени, они теряют территории", - сказал Трамп, комментируя ситуацию на линии соприкосновения.