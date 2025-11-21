В Перу объявили в международный розыск укрывающуюся в посольстве Мексики экс-премьера

Бетси Чавес назначили пять месяцев предварительного заключения

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Перуанский суд назначил бывшему премьер-министру страны Бетси Чавес, укрывающейся в посольстве Мексики, пять месяцев предварительного заключения и объявил ее в международный розыск. Об этом сообщила радиостанция RPP со ссылкой на постановление судьи.

В тексте говорится, что, поскольку Чавес с 20 октября не выполняет предписанные судом требования по явке в полицию каждые семь дней, суд считает возможной попытку скрыться от правосудия. В связи с этим было принято решение объявить ее в розыск, в том числе международный.

3 ноября министр иностранных дел Перу Уго де Села сообщил о разрыве дипломатических отношений с Мексикой из-за того, что в ее посольстве в Лиме укрывается Чавес, обвиняемая в организации мятежа. Власти южноамериканской страны подтвердили, что получили от Мексики запрос на предоставление экс-премьеру возможности выехать в эту страну.

7 декабря 2022 года занимавший на тот момент пост президента Перу Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте по обвинениям в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента полномочий. Вооруженные силы и полиция поддержали решение парламента.

Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа. Фигурантом дела также стала Чавес, которая на тот момент возглавляла правительство. В сентябре 2025 года суд разрешил ей дожидаться завершения процесса на свободе.