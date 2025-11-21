Seznam: в парламент Чехии поступили материалы по судебному делу Бабиша

По делу вместе с кандидатом в премьер-министры проходит его бывшая помощница, депутат Европарламента Яна Нагиова

ПРАГА, 21 ноября. /ТАСС/. Материалы по связанному с кандидатом в премьер-министры Чехии Андреем Бабишем судебному делу поступили в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики. Об этом сообщил новостной портал Seznam.

Материалы по делу, связанному с подозрением в мошенничестве с субсидиями Евросоюза, направил в нижнюю палату судья Городского суда Праги Ян Шотт. Ими будет заниматься мандатная комиссия Палаты депутатов.

Шотт, как стало известно 9 октября, направил в нижнюю палату парламента просьбу лишить депутатской неприкосновенности Бабиша, возглавляющего победившее на состоявшихся в республике 3 и 4 октября парламентских выборах политическое движение ANO (Акция недовольных граждан).

По делу вместе с Бабишем проходит его бывшая помощница, депутат Европарламента Яна Нагиова. Они обвиняются в финансовых махинациях со средствами из фондов Евросоюза на сумму 50 млн крон (около $2,4 млн) с целью их получения связанной с политиком компанией "Гнездо аиста".

Дело Бабиша и Нагиовой уже рассматривалось в пражском суде, и Шотт дважды оправдывал их. Между тем Верховный суд в Праге в июне удовлетворил апелляцию прокурора и вновь отменил оправдательный приговор. Верховный суд вернул дело на рассмотрение столичного суда.

Бабиш и Нагиова отрицают вину. Лидер ANO, занимавший и ранее пост чешского премьера, заявлял, что "данная субсидия не была предоставлена из европейских средств и впоследствии была возвращена". Он неоднократно называл судебное разбирательство против него политическим процессом. По его словам, оппоненты пытаются устранить его из большой политики.

Бабиш, по поручению президента Чехии Петра Павла, формирует коалиционное правительство с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). Кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента. Если парламентарии откажут суду в снятии с политика депутатской неприкосновенности, что, как прогнозируют чешские СМИ, и должно произойти, то уголовное преследование Нагиовой будет выделено в отдельное дело. Европарламент в апреле текущего года лишил ее депутатской неприкосновенности.