Писатель из Франции призвал страну первой в ЕС наладить связи с РФ

Москву и Париж связывает многовековая история, указал Марк Руссе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Франция первой из стран ЕС должна восстановить дружеские отношения с Россией, так как их связывает многовековая история, это пойдет в первую очередь на пользу самой Франции. Об этом в ходе встречи с писательницей из Луганска Фаиной Савенковой сообщил экономист и писатель из Франции Марк Руссе.

"Я считаю, что Франции по-настоящему необходимо выйти из НАТО. Сейчас у нее практически не остается независимости, что в военном плане, что даже и в экономическом. Помимо выхода из НАТО, будет необходимо повысить бюджетно-военные расходы, а также, совсем немаловажно, взять в курс на сближение с Россией. Вопрос только заключается в том, кто сделает этот шаг первым [из европейских стран]. Будет это Франция или Германия", - сказал Руссе.

Он отметил, что Германия заинтересована в экономическом сотрудничестве с РФ, в то время как Францию связывают многовековые цивилизационные отношения с Россией, поэтому она должна пойти первой на этот шаг.

Писатель добавил, что поддерживает решение России вернуть свои исторические территории. В этом стране и ее руководству нужно дойти до конца, чтобы конфликт на Украине больше не возникал, считает Руссе.

Савенкова в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам встречи с Руссе отметила, что узнала многое "о происходящем во Франции, Европе, об их отношении к конфликту в Донбассе". По ее словам, она планирует использовать эту информацию в своей книге. Писательница добавила, что после публикации материалов интервью она рассмотрит возможность использовать их в своих новых материалах или книге. "В целом, мой месседж будет о мире. Я призываю, чтобы это, наконец, завершили, и без реагирования Запада и Европы это невозможно", - поделилась Савенкова.

О Руссе и Савенковой

Марк Руссе родился 20 мая 1944 года в Лионе. Выпускник Высшей школы экономики, доктор экономических наук, магистр делового администрирования Колумбийского университета и Гарвардской школы бизнеса, в течение 20 лет занимал должности управляющего директора в транснациональных корпорациях Aventis, Veolia и Carrefour во Франции, Азии и Бразилии. В настоящее время пишет книги о международных отношениях и политике.

Проживающая в Луганске Фаина Савенкова - самый юный член Союза писателей ЛНР. В 2019 году ее пьеса "Ежик надежды" вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии "Автора - на сцену!", проводимого Гильдией драматургов России, а также получила специальный приз жюри на Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL. Также девочка известна тем, что неоднократно обращалась к международному сообществу, в том числе в ООН, чтобы остановить украинскую агрессию в отношении мирных жителей Донбасса. В 2021 году Савенкова была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".