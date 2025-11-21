Трамп скоро проведет переговоры с Мадуро

Президент США заявил, что скажет венесуэльскому лидеру "кое-что очень конкретное"

Президент США Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени намерен провести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом американский лидер заявил в интервью радиостанции Fox News.

Ранее лидер Боливарианской республики выражал готовность к переговорам с США. "Я поговорю с ним в не столь отдаленном будущем, - сказал Трамп. - Не могу раскрывать, что я ему скажу, но я скажу ему кое-что очень конкретное".

Трамп, отвечая 17 ноября на вопросы журналистов в Белом доме, не исключил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле. На следующий день американский лидер заявил, что руководство Боливарианской Республики хочет начать переговоры с Вашингтоном и он сам открыт для этой идеи.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.