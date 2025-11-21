Шольц не понимал, почему Германия делала ставку только на трубный газ

При этом экс-канцлер назвал ошибкой зависимость ФРГ от поставок энергоресурсов из России и утверждал, что республика смогла восполнить запасы газа после прекращения импорта из РФ лишь потому, что уже существовали проекты по СПГ

Канцлер Германии Олаф Шольц © AP Photo/ Markus Schreiber

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц (занимал пост в 2021-2025 годах, Социал-демократическая партия Германии) утверждает, что не понимал, почему Германия делала ставку только на поставки газа по трубе и долгое время не строила инфраструктуру для приема СПГ. Об этом он заявил в Шверине на заседании парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания по делу о создании в 2021 году специального фонда в поддержку реализации проекта "Северный поток - 2".

"Я никогда не понимал, почему Германия, в отличие от многих других стран, например, Бельгии, наряду с трубопроводной инфраструктурой не создала инфраструктуру для СПГ", - приводит его слова агентство DPA. "На мой взгляд, это нужно было бы делать и при необходимости финансировать полностью за счет налоговых поступлений", - утверждал Шольц, который занимал пост министра финансов ФРГ в 2018-2021 годах.

При этом он назвал ошибкой зависимость Германии от поставок энергоресурсов из России и утверждал, что ФРГ смогла восполнить запасы газа после прекращения импорта из РФ лишь потому, что уже существовали проекты по СПГ. Он отметил, что власти Мекленбурга - Передней Померании информировали правительство ФРГ о создании фонда в поддержку "Северного потока - 2", но якобы кабмин тогда не занимался этим вопросом. В то же время он признал, что федеральные власти предпринимали усилия, чтобы не допустить введение санкций США против проекта, а сам он, будучи главой Минфина, писал на этот счет письмо своему тогдашнему коллеге Стивену Мнучину.

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Именно в этом регионе заканчивается подводная часть трубопровода и он подключается к транспортной сети ФРГ. Среди целей организации значился "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом оппозиция и СМИ считали, что главной задачей фонда был обход санкций США против газового проекта. Создание парламентского комитета в ландтаге инициировала оппозиция, они хотят выяснить степень влияния Nord Stream 2 на региональное правительство при создании фонда.

Ранее в качестве свидетелей в комиссии выступали, в частности, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах), бывший министр иностранных дел ФРГ (2017-2018), экс-глава Минэкономики (2013-2017) Зигмар Габриэль.