Трамп счел возможным заключение сделки с Ираном по его ядерной программе

Президент США также заявил, что "сейчас на Ближнем Востоке впервые установился мир"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что сделка с Ираном по его ядерной программе может быть заключена.

"Они (Иран - прим. ТАСС) хотят заключить сделку, и мы, вероятно, заключим сделку с Ираном", - сказал американский лидер в интервью радиостанции Fox News.

Трамп также заявил, что "сейчас на Ближнем Востоке впервые установился мир".

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к достижению сделки по своей ядерной программе с США, однако она должна быть хорошо сбалансированной и учитывать позиции обеих сторон.