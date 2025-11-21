Зеленский около часа обсуждал с Вэнсом и Дрисколлом мирный план США

Он утверждает, что они договорились далее работать вместе с США и Европой на уровне советников

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что около часа обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом предложенный американской стороной мирный план.

"Почти час говорили с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что они договорились далее работать вместе с США и Европой на уровне советников.

20 ноября американская делегация во главе с Дрисколлом на встрече в Киеве передала Зеленскому план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times (FT), мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Американский лидер, отвечая на вопрос в рамках интервью радиостанции Fox News, подтвердил этот ультиматум.