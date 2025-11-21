Фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС пообещали Зеленскому поддержку

По словам главы Еврокомиссии, Европейский союз "придерживается принципа: ничего про Украину без Украины"

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещали ему поддержку. Об этом фон дер Ляйен написала в X, не упомянув прямо новые инициативы США по урегулированию конфликта.

"Вместе с председателем Евросовета поговорили с Зеленским", - написала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС "придерживается принципа: ничего про Украину без Украины".

Фон дер Ляйен также подтвердила, что в субботу лидеры Евросоюза проведут на полях саммита G20 в Йоханнесбурге специальную встречу, посвященную ситуации на Украине.