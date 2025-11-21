МИД Греции: реакция Турции на вариант границ Греции не опирается на международное право

Официальный представитель греческого дипведомства Лана Зохью отметила, что в случаях отсутствия двусторонней делимитации исключительной экономической зоны наиболее удаленные потенциальные границы отражаются по срединной линии

АФИНЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Реакция Турции на проведенное Грецией морское пространственное планирование с указанием ее возможных границ в Эгейском море и Восточном Средиземноморье не имеет основы ни в международном праве, ни в законодательстве Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД Греции Лана Зохью, комментируя высказывания на этот счет официального представителя турецкого МИД Онджу Кечели.

По словам Зохью, "обновление карты морского пространственного планирования Греции, [размещенной] на платформе Европейской комиссии, было проведено в соответствии с директивой 2014/89, международным морским правом и двусторонними соглашениями", заключенными Грецией. "Реакция Турции не имеет под собой никакой основы ни в праве ЕС, ни в международном праве", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

"В случаях отсутствия двусторонней делимитации исключительной экономической зоны [ИЭЗ] наиболее удаленные потенциальные границы отражаются по срединной линии. Позиция Греции по этому вопросу неоднократно излагалась как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского союза и Организации Объединенных Наций", - подчеркнула Зохью.

Ранее сегодня Кечели заявил, что Анкара отвергает предложенный Афинами вариант морских границ, так как он нарушает морскую юрисдикцию Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Кечели обвинил Грецию в том, что она "пытается навязать" и утвердить этот вариант границ через Евросоюз.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с правительством в Триполи меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Эти зоны распространяются, в частности, на греческий остров Родос и восточную часть Крита, что фактически лишает их права на собственный континентальный шельф и исключительную экономическую зону. Греция считает, что морские зоны Турции и Ливии не соприкасаются, так как между ними находятся греческие острова. Анкара неоднократно заявляла, что у этих островов нет ни шельфа, ни ИЭЗ.

В свою очередь Греция в 2020 году заключила соглашения о разграничении морских зон с Италией и Египтом. Зоны, обозначенные в турко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, пересекаются около Родоса и Крита. Турция продолжает грозить Греции войной в случае расширения ею территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Эгейском море.