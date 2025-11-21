Эксперт Рар: ЕС может саботировать мирные переговоры по Украине

По словам германского политолога, конфликт на Украине "может закончиться в конце года, к Рождеству", если все стороны придут к соглашению

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается остановить продвижение мирных переговоров по Украине, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас всеми силами его в этом поддерживают. Такое мнение высказал германский политолог Александр Рар.

"Мерц судорожно пытается приостановить продвижение мирных договоренностей на Украине. Он весь день звонил другим лидерам ЕС. Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас его всеми силами поддерживают", - написал эксперт в своем Telegram-канале. Рар считает, что Мерц надеется в последний момент надавить на президента США Дональда Трампа, с тем чтобы предотвратить капитуляцию Украины.

При этом политолог полагает, что США и Германия получают противоположную информацию о положении дел на поле боя: в то время как Трампу "докладывают об отступлении ВСУ в Донбассе, разрушенной военной технике, поставляемой Западом, Мерца, очевидно, информируют иначе". "Мол, Украина имеет еще все шансы победить, российская экономика скоро рухнет", - уточнил Рар. Он обратил внимание на то, что основные сведения руководство ЕС "черпает от британских разведок".

"В отличие от американцев, лидеров стран БРИКС, южных европейцев, германское правительство не думает в контексте геополитики, баланса сил, национальных интересов, но в центре политики Германии находится одна мораль - при том [с точки зрения властей ФРГ она] "единственная правильная", - считает политолог. По его мнению, несмотря на то, что германские элиты чувствуют серьезные экономические последствия конфликта на Украине, "они готовы еще больше страдать - только лишь Украина бы не проиграла".

Рар считает, что конфликт на Украине "может закончиться в конце года, к Рождеству", если все стороны придут к соглашению. "А вот Евросоюз - такая опасность есть - будет саботировать миротворчество, требовать участия в сделках, военного присутствия на Украине и готовиться к большой войне", - подытожил политолог.