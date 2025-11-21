Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства России

Проект поддержали 439 депутатов, 1 парламентарий воздержался

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата польского парламента) принял резолюцию, в которой призвал правительство республики перенести здание посольства России в Варшаве.

Согласно результатам голосования на сайте нижней палаты, проект поддержали 439 депутатов, 1 парламентарий воздержался.

Как следует из текста резолюции, Сейм призывает кабмин республики предпринять шаги по переносу посольства РФ в Варшаве "при соблюдении международного права". Необходимость такого шага мотивируется соседством здания дипмиссии с министерством национальной обороны республики.

17 сентября председатель оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что его партия направит на рассмотрение в Сейм резолюции о переносе здания российского посольства подальше от правительственных зданий, мотивируя этот шаг "контрразведывательной защитой". В свою очередь, глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что резолюция Сейма не является правовым основанием для переноса здания дипмиссии.

Здание и территория посольства России в Варшаве являются собственностью РФ и расположены на улице Бельведерской, рядом с дипмиссией находится здание Минобороны республики. В апреле 2022 года польские власти захватили жилой комплекс посольства на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при дипмиссии.