CBS: НАТО проводит учения в Средиземном море на случай конфликта с Россией

По данным телекомпании, основная цель мероприятий заключается в отработке обороны "ключевых морских путей"

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие стран НАТО проводят у побережья Италии учения с целью отработки действий на случай гипотетического конфликта с Россией. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее данным, в учениях под названием Neptune Strike в Средиземном море участвуют военные США и еще девяти стран НАТО, в том числе Великобритании, Греции, Польши и Турции. Во время учений осуществляется отработка "дальних ударов на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России". По данным телекомпании, основная цель учений заключается в отработке обороны "ключевых морских путей".

По словам верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Алексуса Гринкевича, которые приводит CBS, НАТО к 2027 году должна быть готова к возможности одновременных конфликтов с Россией и Китаем.

"Разумеется, мы на это не рассчитываем, но хотим быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам", - заявил он, отметив, что не считает неизбежными подобные столкновения.