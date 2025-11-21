Handelsblatt: инициатива США перечеркивает планы ЕС по использованию активов РФ

По информации газеты, если Дональд Трамп будет настаивать на выполнении пункта, касающегося российских активов, то Евросоюзу грозит конфликт с Вашингтоном

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Новая мирная инициатива США по Украине фактически перечеркивает планы ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву. Об этом пишет германская газета Handelsblatt.

"Новые риски для репарационного кредита уже проявились. Ведь мирный план, о котором стало известно на этой неделе, предусматривает, что замороженные российские активы должны быть использованы иначе", - заявил изданию высокопоставленный бельгийский чиновник. По его словам, план США в случае реализации "обязал бы ЕС возместить все изъятые российские средства".

По информации Handelsblatt, документ содержит пункт, согласно которому часть активов российского Центробанка предполагается направить в находящийся под управлением США фонд по восстановлению Украины, а часть - на российские и американские проекты. Так что планы ЕС использовать эти средства для финансирования Украины практически превратятся в ничто, делает вывод газета, добавляя, что если президент США Дональд Трамп будет настаивать на выполнении этого пункта, ЕС грозит конфликт с Вашингтоном.

Уже сейчас американские предложения могут повлиять на график оказания новой финпомощи Киеву, которую пообещал ЕС, поскольку теперь обсуждение этой темы затянется, пишет газета.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. По сообщениям западных СМИ, в документе отмечается, что Киев испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприация активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на саммите ЕС 18-19 декабря.