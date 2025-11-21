Чехия не намерена посылать средства из госбюджета Украине

Кандидат в премьер-министры Андрей Бабиш подчеркнул, что "Украиной занимается Европа"

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии, которое формирует кандидат в премьер-министры Андрей Бабиш, не будет посылать средства из госбюджета Украине. Об этом политик, слова которого привел новостной портал Denikn, заявил на встрече с избирателями в городе Гавиржов (северо-восток республики).

"На Украину мы точно не будем посылать никакие средства из бюджета Чешской республики, - сказал Бабиш. - Важно, чтобы эта война завершилась".

Чешские политики, по его словам, не могут влиять на происходящие вокруг Украины процессы. "У нас программа [в интересах] граждан Чешской республики. Украиной занимается Европа", - отметил кандидат в премьеры.

Бабиш сказал, что пока не ознакомился с новым планом США по урегулированию конфликта на Украине. Он также проинформировал, что новые чешские власти не намерены продвигать через парламент закон о референдуме, на чем настаивало перед состоявшимися в октябре парламентскими выборами вошедшее в правительственную коалицию политическое движение SPD (Свобода и прямая демократия). Приверженность Чехии членству в Евросоюзе и НАТО, по его словам, не подлежит сомнению.

Бабиш, возглавляющий политическое движение АNО (Акция недовольных граждан), формирует кабмин с SPD и движением Motorist (Автомобилисты). В нижней палате парламента республики будущее правительство опирается на поддержку 108 из 200 депутатов.

Бабиш намерен 28 ноября представить президенту Чехии Петру Павелу список будущего камина. Он ожидает, что правительство приступит к работе не позже середины декабря.