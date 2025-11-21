Трамп: Зеленскому придется одобрить план США по урегулированию на Украине
20:50
обновлено 20:59
ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию на Украине.
"Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. На уточняющий вопрос о том, прекратят ли США поддержку Украины, если Зеленский не одобрит предложенный Вашингтоном план, Трамп заявил, что "рано или поздно ему [Зеленскому] придется что-то принять". По мнению американского лидера, Киеву "следовало действовать быстрее".