В ЮАР открывается саммит G20

В его работе участвуют все страны "двадцатки" за исключением США, которые, по словам президента ЮАР Сирила Рамапосы, бойкотируют встречу в верхах

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Африка впервые в своей современной истории принимает саммит стран Группы двадцати (G20), который начинает свою работу в Йоханнесбурге на севере ЮАР.

"Мы рассматриваем этот саммит как историческое событие, как подтверждение укрепления в мире позиций ЮАР, Африки и глобального Юга", - заявили ТАСС в МИД ЮАР.

Председателем саммита, который продлится два дня, является президент ЮАР Сирил Рамапоса. В его работе участвуют все страны "двадцатки" за исключением США, которые, по словам Рамапосы, бойкотируют встречу в верхах. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Президент ЮАР пригласил в Йоханнесбург для участия в различных встречах и форумах на полях саммита глав 22-х государств и правительств.

Южно-Африканская Республика выбрала солидарность, равенство и устойчивость в качестве основополагающих принципов своего председательства в G20, которое началось 1 декабря 2024 года. В ходе подготовки саммита ЮАР провела более 130 встреч и заседаний в целях разработать пути для реализации своих целей, закрепив принятые решения в совместной итоговой декларации.

Главная интрига саммита - декларация

Вопрос о том, удастся ли Рамапосе добиться принятия совместной декларации саммита, остается открытым и наиболее обсуждаемым накануне его открытия, хотя шерпам за 24 часа до открытия встречи в верхах удалось согласовать ее текст. Тем не менее остается несколько вопросов, включая название документа: Декларация саммита G20 или Декларация лидеров, участвовавших в саммите в Йоханнесбурге.

15 ноября США по дипломатическим каналам предупредили ЮАР о недопустимости принятия совместной декларации с тем, чтобы не создавалось впечатления о существовании консенсуса внутри G20 по предложенным ЮАР ее приоритетам, "которые противоречат политическим взглядам Соединенных Штатов".

В создавшейся ситуации план председательствующей ЮАР состоит в том, чтобы принять декларацию участниками саммита консенсусом. "Мы считаем, что "двадцатка" способна подать сигнал о том, что мир может двигаться дальше без США", - заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола. При этом он не исключил, что в случае отсутствия условий для принятия совместной декларации его заключительным документом станет заявление председателя.

В истории саммитов G20, которые начали регулярно созываться с 2008 года, не было ситуации, когда его участники не смогли бы принять совместную декларацию.

Председательство ЮАР в "двадцатке" завершается с окончанием работы саммита и с 1 декабря оно переходит к Соединенным Штатам.

Проблема пустого кресла

С приходом в январе в Белый дом администрации президента США Дональда Трампа ЮАР предприняла значительные усилия для того, чтобы добиться его участия в саммите G20 в Йоханнесбурге.

В мае Рамапоса находился в США с рабочим визитом и был принят Трампом в Овальном кабинете. Президент ЮАР убеждал Трампа, что тот должен прибыть в Йоханнесбург, чтобы принять от ЮАР председательство в G20. Широкое распространение получили сказанные Рамапосой Трампу слова о том, что "невозможно передать председательство пустому креслу".

Одновременно Рамапоса подарил Трампу альбом с фотографиями лучших гольф-полей африканской страны. Специальное издание весом 14 кг, должно было убедить Трампа посетить ЮАР для игры на одном из полей вместе с Рамапосой, а заодно посетить саммит "двадцатки". Вернувшись из США, Рамапоса сказал, что у него сложилось впечатление о готовности Трампа приехать в Йоханнесбург.

Однако в начале сентября Трамп сообщил, что не поедет на саммит в ЮАР, а делегацию на нем возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. В начале ноября Трамп ужесточил свою позицию, объявив, что представители Соединенных Штатов не поедут в Йоханнесбург на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию.

Пока еще не ясно, каким образом ЮАР передаст председательство США в "двадцатке". Согласно правилам, официальная церемония передачи председательства происходит в заключительный день работы саммита G20. Обычно новый председатель получает церемониальный молоток.

Поверенный в делах посольства США в Претории добивался в последние два дня возможности прибыть для участия в церемонии передачи председательства, однако пока южноафриканская сторона не дала на это согласия из-за низкого уровня его представительства.

Чем недовольна администрация Трампа

Президент ЮАР в качестве председателя G20 поставил три основные цели, которые он намерен закрепить в мировой повестке дня в качестве приоритетных. Это борьба с глобальным неравенством, кардинальная реформа международной кредитной системы в целях снижения долгового бремени развивающихся стран, признание миром в качестве важнейшей задачи усилия по содействию развитию Африки.

На рассмотрение саммита Рамапоса выносит доклад о неравенстве в мире, подготовленный по его просьбе группой экспертов во главе с лауреатом Нобелевской премии по экономике профессором Джозефом Стиглицем. В нем сделан вывод о том, что разрыв между бедными странами глобального Юга и государствами с высоким уровнем доходов населения продолжает увеличиваться. Это ведет к усилению напряженности в мире и грозит опасными потрясениями.

В качестве мер по борьбе с неравенством предлагается реформировать глобальную финансовую архитектуру в интересах развивающихся стран, содействовать решению проблемы их высокой государственной задолженности, изменить систему налогообложения транснациональных корпораций и лиц с крупным состоянием, изменить правила, регулирующие мировую экономику с целью обеспечить развивающимся странам более широкий доступ к новейшим технологиям и знаниям.

Рамапоса также добивается принятия на саммите странами - членами G20 обязательств по пересмотру критериев предоставления международными финансовыми институтами кредитов развивающимся странам, включая снижение процентной ставки. В отношении Африки президент ЮАР исходит из того, что если G20 намерена реализовать свою миссию по содействию создания более стабильного и процветающего мира, то рост и развитие Африки должны стать приоритетом.

Администрация Трампа отвергла эти цели в качестве приоритетных для стран Группы двадцати, как они их видят. Отказавшись в минувшем феврале прибыть в Йоханнесбург на встречу глав МИД стран "двадцатки", госсекретарь Марко Рубио заявил, что ЮАР "использует G20 для продвижения солидарности, равенства и устойчивости", что является повесткой DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) и противоречит интересам Соединенных Штатов.

Критические ресурсы

Еще одним ключевым вопросом, который вынесен Рамапосой на саммит, - создание на основе ресурсной базы Африки международного механизма добычи, обработки и торговли критически важных для мировой экономики и ее передовых отраслей минералами. Подход ЮАР состоит в том, чтобы за счет иностранных инвестиций построить в африканских странах современную горнодобывающую и обрабатывающую промышленность с высокой степенью переработки сырья.

На Африку приходится до 30% от общемировых запасов критически важных минералов. В эту категорию входят металлы платиновой группы, редкоземельные металлы, литий, кобальт и несколько других ископаемых соединений. Они используются в изделиях, созданных на основе передовых технологий, и поставляются во все увеличивающихся объемах в энергетику и оборонную промышленность.

Предлагаемый Рамапосой механизм позволит в разы увеличить доходы стран Африки от добываемых на их территории критически важных минералов при одновременном удовлетворении мирового спроса на них.

Саммит: что и когда

Начало работы саммита в 11.00 мск. Вслед за официальным открытием, на котором Рамапоса выступит с приветственным словом, начнется первая сессия встречи, посвященная вопросам глобального неравенства и долгового бремени стран глобального Юга. Она, как и все другие сессии, пройдет в закрытом формате. После перерыва в 16:00 мск состоится вторая по счету сессия саммита. Она посвящена вопросам продовольственной безопасности, действиям по сокращению риска природных катастроф, изменению климата.

Завершится первый день работы саммита официальным приемом.

Работа возобновится 23 ноября в 11:00 мск. Третья сессия саммита посвящена критически важным минералам и искусственному интеллекту. В конце этой сессии планируется принять заключительную декларацию саммита. Начало церемонии закрытия саммита запланировано на 14:00 мск.

G20

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию в стабильном состоянии мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам. Саммиты "двадцатки" начали проводиться с 2008 года. "Двадцатка" объединяет 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Африканский союз и Евросоюз.

По данным Всемирного банка, в странах "двадцатки" проживает две трети населения планеты, на них приходится 80% мирового ВВП.

Деятельность группы направлена на достижение глобальной экономической и геополитической стабильности, создание условий для устойчивого роста, снижения рисков финансовых кризисов.