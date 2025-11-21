Трамп сменил мнение о мэре Нью-Йорка после встречи с ним в Белом доме

Президент США обещал "помогать, а не вредить" Зохрану Мамдани

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи в Белом доме заявил, что он и избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани согласны по гораздо большему числу вопросов, чем он предполагал.

Читайте также

Победа Зохрана Мамдани. Нью-Йорк впервые возглавит мусульманин

Трамп признался, что встреча "на самом деле удивила" его. "Он хочет видеть отсутствие преступности. Он хочет, чтобы строилось жилье. Он хочет, чтобы снижалась арендная плата. Все вещи, с которыми я согласен", - сказал президент журналистам в Белом доме. Ранее он жестко критиковал Мамдани.

Отвечая на вопрос о своих предыдущих угрозах прекратить федеральное финансирование Нью-Йорка, Трамп заявил, что не ожидает этого. "Я не ожидаю, я буду помогать ему, а не вредить ему, оказывать большую помощь, потому что я хочу, чтобы Нью-Йорк был великим. Я думаю, этот мэр может сделать несколько действительно великих вещей", - сказал американский лидер.

На уточняющий вопрос о том, будет ли он чувствовать себя комфортно, живя в Нью-Йорке при администрации Мамдани, Трамп ответил: "Я думаю, мы согласны по гораздо большему числу вопросов, чем я мог подумать. Я бы чувствовал себя очень, очень комфортно в Нью-Йорке и думаю, что намного более [комфортно] после этой встречи".