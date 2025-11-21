Трамп заявил, что не считает мэра Нью-Йорка джихадистом

Президент США надеется, что Зохран Мамдани сможет сделать мегаполис снова великим

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает джихадистом избранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и надеется, что он сможет сделать мегаполис снова великим.

Трамп 21 ноября встретился с Мамдани в Белом доме, после чего журналисты поинтересовались у американского лидера, разделяет ли он позицию члена Конгресса США Элиз Стефаник, называвшей Мамдани джихадистом.

"Нет. <...> Вам лучше спросить об этом у нее самой. Я так не [считаю]. На мой взгляд, я встретился [в Белом доме] с очень рациональным человеком, который хочет, чтобы Нью-Йорк снова стал великим", - сказал Трамп.

Он добавил, что будет рад, если у Мамдани получится сделать "Нью-Йорк еще более великим, чем это было ранее".

Элиз Стефаник ранее в ноябре заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Нью-Йорка. Сейчас эту должность занимает демократ Кэти Хокул.