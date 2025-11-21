Трамп считает, что конфликт на Украине приближается к урегулированию

Президент США также обвинил в начале конфликта своего предшественника Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что конфликт на Украине приближается к урегулированию, но он пока не готов говорить об этом с уверенностью. Свою позицию президент США изложил 21 ноября, когда отвечал на вопросы журналистов в Белом доме после встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

"Я думаю, что они подходят к этому довольно близко, но я не хочу давать прогнозов", - отметил президент США, говоря о перспективах достижения сторонами договоренностей об урегулировании конфликта. Он добавил, что рассчитывал на более скорое урегулирование. "Я думал, что, возможно, это будет быстрее, поскольку у меня очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным", - пояснил американский лидер. "Но для танго нужны двое", - отметил он.

"Это война не должна была начинаться. Я виню человека, тоже сидевшего за этим столом", - подчеркнул Трамп, имея в виду 46-го президента США Джо Байдена.