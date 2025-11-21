Fox: ФБР не расследует покушение на Трампа в Батлере

В то же время бюро не закрыло дело о покушении и готово продолжить работу над ним в случае появления новых зацепок, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Дело о покушении на американского лидера Дональда Трампа в июле 2024 года находится в статусе "неактивного", но Федеральное бюро расследований (ФБР) не закрыло его и готово продолжить работу над ним в случае появления новых зацепок. Об этом телеканалу Fox News сообщил неназванный сотрудник ФБР высокого ранга.

По его словам, дело носит статус "неактивного", но в случае появления новой "заслуживающей доверия зацепки ФБР продолжит расследование".

Чиновник также подтвердил, что ФБР не нашло свидетельств иностранного вмешательства. "В этом деле нет иностранного следа, - отметил он. - Не было никого за пределами или внутри США, кто бы направлял его, подстрекал или помогал. <...> В ходе расследования не было обнаружено никакой информации или доказательств, свидетельствующих о причастности к [действиям] Томаса Мэттью Крукса какого-либо иностранного гражданина, иностранного правительства или иностранной организации".

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино также заявил телеканалу, что, "согласно заключению бюро, Крукс действовал один".

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборной кампании в округе Батлер (штат Пенсильвания). В кандидата в президенты стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, задев ухо. Крукс был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров.