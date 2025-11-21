В Конгрессе хотят провести голосование по санкциям против РФ в обход спикера

Законопроект собираются вынести на голосование после возвращения парламентариев с каникул по случаю Дня благодарения

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Группа членов Палаты представителей Конгресса США намерена в обход ее спикера Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) вынести на голосование в ближайшие недели законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом сообщил в пятницу конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания).

Он отметил в X, что законодатели ранее в этот же день "официально уведомили" аппарат спикера о том, что представили соответствующую законодательную инициативу. Она предусматривает вынесение на голосование упомянутого документа без одобрения Джонсона. Для этого резолюцию должны поддержать 218 законодателей.

Фицпатрик добавил, что группа конгрессменов "добивается голосования по жестким санкциям против России сразу же после возвращения" с каникул по случаю Дня благодарения. Его отмечают в США в четвертый четверг ноября (в 2025 году - 27 ноября). Член Палаты представителей Дон Бэйкон (от штата Небраска) выразил готовность поддержать упомянутую инициативу. По сведениям газеты Politico, сделать это готовы и другие конгрессмены от обеих партий. Они могут принять аналогичные меры также в отношении других антироссийских законопроектов.

Джонсон 21 ноября в интервью газете The Hill заявил, что проголосовать по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, по его мнению, было бы проще сначала в Сенате Конгресса США, а не в Палате представителей.

О законопроекте

Законопроект о санкциях против России предусматривает в том числе вторичные рестрикции в отношении торговых партнеров РФ. Предполагается, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Аналогичный законопроект был ранее представлен в Сенате Конгресса США двухпартийной группой законодателей. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн ранее на этой неделе не подтвердил, что этот законопроект может быть принят верхней палатой Конгресса до конца года. При этом Тьюн фактически высказался за то, чтобы данная инициатива прошла сначала через Палату представителей.

Президент США Дональд Трамп 16 ноября заявил, что поддерживает законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран. Представитель Белого дома высокого ранга позднее сообщил агентству Reuters, что Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, если окончательные решения о применении или неприменении этих рестрикций будут его прерогативой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что Москва крайне негативно восприняла бы принятие в США упомянутого законопроекта.