Законодатель США Тейлор-Грин намерена покинуть свой пост в январе

Член Палаты представителей Конгресса отметила, что подвергалась нападкам со стороны представителей военно-промышленного комплекса

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что намерена покинуть свой пост в начале января.

"Я покидают свой пост, 5 января 2026 года будет моим последним днем на нем", - говорится в заявлении, опубликованном Тейлор-Грин в X. Законодатель ранее последовательно выступала против дальнейшей военной помощи США Украине.

В опубликованном заявлении Тейлор-Грин, в частности, выразила уверенность в том, что провозглашенный действующим президентом США Дональдом Трампом принцип "Америка прежде всего" должен исключать влияние других государств на курс вашингтонской администрации. Она отметила, что интересы корпораций и других стран "по-прежнему наиболее дороги для Вашингтона". Тейлор-Грин подчеркнула, что подвергалась нападкам со стороны представителей военно-промышленного комплекса США.

Тейлор-Грин в течение долгого времени считалась одним из ближайших соратников Трампа в Конгрессе. Однако на прошлой неделе американский лидер подверг ее жесткой критике и заявил, что больше не станет поддерживать ее на выборах. Трамп заявил, что Тейлор-Грин "жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Тейлор-Грин ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим.

Законодатель позднее заявила, что подвергалась резкой критике со стороны Трампа из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство. Конгресс ранее на этой неделе принял законопроект, обязывающий американский Минюст опубликовать материалы по этому делу. Трамп его подписал.