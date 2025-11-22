Сельскохозяйственная делегация КНДР отправилась в Россию

Делегацию возглавил президент Академии сельскохозяйственных наук республики Ким Гван Ук

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Делегация КНДР по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства вылетела в Россию 21 ноября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Делегацию возглавил президент Академии сельскохозяйственных наук КНДР Ким Гван Ук. В аэропорту Пхеньяна их проводили сотрудники посольства РФ и работники академии.

Ким Гван Ук во главе делегации по вопросам агротехнологий посещал РФ в феврале 2024 года.

В последние годы обмены и сотрудничество между РФ и КНДР заметно активизировались. В конце октября экономическая делегация РФ во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым побывала в Пхеньяне. В июне 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.