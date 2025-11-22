Вэнс назвал иллюзией убеждение, что меры против России позволят Киеву победить

Вице-президент США отметил, что мира могут достичь только люди, "живущие в реальном мире"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Представление о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит Киеву одержать победу в конфликте, является иллюзорным. Об этом заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Есть иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках. Мира не удастся достичь потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий. Это могут сделать умные люди, живущие в реальном мире", - написал он в X, имея в виду новый американский план урегулирования на Украине.

По словам Вэнса, "любая критика этого мирного плана, над которым работает администрация, обусловлена либо его неверным пониманием, либо искажением важных реалий на местах". Как подчеркнул вице-президент США, любые предложения по урегулированию конфликта должны "быть приемлемыми и для России, и для Украины", а также быть направленными на "уменьшение до минимума шансов" на возобновление боевых действий.