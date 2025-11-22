FT: Мадуро усилил меры личной безопасности из-за угрозы со стороны США

В последние недели публичные выступления президента Венесуэлы проводятся по сокращенному и заранее не объявленному графику

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ужесточил меры личной безопасности на фоне усиления военного присутствия США в Карибском море. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, в последние недели публичные выступления Мадуро проводятся по сокращенному и заранее не объявленному графику. Высшие должностные лица и военное руководство, которые ранее всегда сопровождали президента на выступлениях, теперь отсутствуют во избежание коллективной угрозы для представителей власти.

Личная охрана Мадуро, как утверждают источники, все больше формируется при участии кубинских специалистов, поскольку власти опасаются снижения лояльности со стороны венесуэльских силовиков на фоне экономического кризиса и инфляции в стране.

"Мадуро применяет классические протоколы безопасности в случае угрозы человеку, - приводит газета мнение венесуэльского военного аналитика Хосе Гарсии. - Если он проводит публичное мероприятие, он также следит за тем, чтобы там присутствовали сотни людей, поэтому Соединенные Штаты не станут атаковать, не задев сначала несколько человек".

Отмечается, что переживший "максимальное давление" от санкций США во время первого президентского срока Дональда Трампа Мадуро считает присутствие американских военных кораблей в Карибском море "предвестником смены режима".

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.