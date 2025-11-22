Два истребителя F-16 ВВС Румынии подняли в воздух по тревоге в ночь на 22 ноября

Проникновения БПЛА в воздушное пространство Румынии не зарегистрировали

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 22 ноября. /ТАСС/. Два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО, были подняты в воздух в ночь на 22 ноября с 86-й авиабазы в Борче (уезд Кэлэраш) "для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной". Об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны страны.

В 01:33 (02:33 мск) для жителей северной части уезда Тулча был передан сигнал тревоги Ro-Alert в результате усиления атак вблизи речной границы с Румынией и появления беспилотников в районе города Измаил.

"Проникновения БПЛА в воздушное пространство Румынии зарегистрировано не было, самолеты F-16 Fighting Falcon возвратились на базу в Борче в 03:42", - отмечается в сообщении военного ведомства.