Китай уведомил ООН о готовности к самообороне

Пекин воспользуется правом на самооборону, если Япония попытается осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором заявил, что Пекин воспользуется правом на самооборону, если Япония попытается осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Если Япония посмеет попытаться осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет актом агрессии. Китай решительно воспользуется своим правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН и будет твердо защищать свой суверенитет", - говорится в письме.

В послании Фу Цун подчеркнул, что недавние высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити стали "первым случаем с момента поражения Японии в 1945 году", когда японский лидер официально увязал "чрезвычайную ситуацию на Тайване" с безопасностью самой Японии и правом на коллективную самооборону. По словам дипломата, это также первый случай, когда Токио "выразил амбиции военного вмешательства" и фактически "выступил с угрозой применения силы против Китая".

Фу Цун назвал заявления Такаити "чрезвычайно опасными", "грубым нарушением международного права" и "открытой провокацией" против 1,4 млрд китайцев и народов Азии, пострадавших от японской агрессии.

Письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.