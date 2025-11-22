В Йоханнесбурге открылся саммит лидеров стран Группы двадцати

В работе саммита принимают участия все страны-члены G20 за исключением США, которые его бойкотируют

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) начал работу в южноафриканском Йоханнесбурге под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Национального выставочного центра Nasrec, где проходит встреча в верхах.

В работе саммита принимают участия все страны-члены "двадцатки" за исключением США, которые его бойкотируют. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

Саммит продлится два дня. Состоятся три сессии, все они пройдут в закрытом формате. Документы, выносимые для одобрения саммитом, основаны на основополагающих принципах председательства ЮАР в G20, - солидарность, равенство и устойчивость.

ЮАР планирует, что по итогам встречи в верхах будет принята совместная декларация, несмотря на требование США завершить саммит заявлением председателя с тем, чтобы показать факт отсутствия в G20 консенсуса по целям, поставленным председателем. "Нас никто не запугает, - заявил Рамапоса. - Мы не потерпим запугивания. Саммит пройдет по плану".

Последним пунктом повестки дня саммита должна стать церемония передачи председательства от ЮАР к Соединенным Штатам. Пока не ясно, как это произойдет. Президент ЮАР пригласил в Йоханнесбург для участия в различных встречах и форумах на полях саммита глав государств и правительств еще 22 государств.

О G20

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию стабильности мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам.

Саммиты лидеров стран "двадцатки" начали проводиться с 2008 года. Решения, принимаемые на них лидерами стран G20, носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения. Однако они формируют мировую повестку дня и определяют подходы к решению глобальных социально-экономических проблем.

На текущий день "двадцатка" объединяет 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Африканский союз и Евросоюз. На страны G20 приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли. В них проживают две трети населения планеты.