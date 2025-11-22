CNN Türk: Украина на этапе попыток урегулировать конфликт с РФ зашла в тупик

У США заканчивается терпение в контексте их попыток урегулировать ситуацию, отмечает обозреватель телеканала Сияменд Качмаз

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Украина на текущем этапе попыток урегулировать конфликт с РФ зашла в тупик и находится перед сложной дилеммой, а у США заканчивается терпение в контексте их попыток урегулировать ситуацию. Такое мнение высказал обозреватель телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз.

"Если бы тогда [в 2022 году] в Стамбуле были подписаны договоренности, не было бы ни суровых условий, которые есть сегодня, ни столько погибших, ни разрушенных городов. Теперь ситуация превратилась в настоящую дилемму для Украины. Если она подпишет [план из 28 пунктов], то столкнется с реакцией внутри. Если же нет, то, как часто заявляет Россия, время работает против нее [Украины], и риск потери новых территорий растет с каждым днем. Этот процесс для Украины зашел в тупик", - считает обозреватель.

Качмаз отметил, что "большинство стран мира, за исключением поддерживающих войну, хотят скорейшего окончания этого конфликта". "Война серьезно нарушила функционирование мировой экономики, международную торговлю и механизмы денежных переводов. Хотя санкции, казалось бы, направлены только против России, на самом деле они стали внушительным фактором, влияющим на весь мир. Это тяжелое экономическое и политическое бремя на плечах всего мира", - отметил он.

По мнению обозревателя, "ключевой задачей сейчас является убеждение" Киева. "Однако на Украине сложилась поразительная ситуация. Украинский лидер сохраняет симпатию к плану, когда говорит с США, но затем меняет свою позицию после контактов с европейскими лидерами. Этот цикл необходимо разорвать", - отметил он. Качмаз обратил внимание на то, что Владимир Зеленский может рассматривать вариант проведения референдума по плану урегулирования, но в текущих условиях такая процедура практически неосуществима.

Текущая ситуация свидетельствует о том, что "ближайшие дни будут критическими" в контексте попыток урегулирования. "Как заканчивающееся терпение Вашингтона, так и стремительное изменение ситуации на фронте неблагоприятны для Украины. И это неизбежно ускорит процесс принятия решений. И тут либо будет сделан шаг к примирению, либо конфликт рискует перейти в гораздо более опасную фазу, до глобального масштаба", - считает обозреватель.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.