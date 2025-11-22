Азаров: Украина пытается выиграть время в вопросе подписания мирного плана США

По словам экс-премьера Украины, публично все деятели заявляют, что поддерживают план президента США Дональда Трампа, но в то же время указывают на необходимость серьезно доработать его

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Киев хочет выиграть время в вопросе подписания плана Вашингтона по урегулированию на Украине и в конечном итоге планирует саботировать усилия американского президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

Владимир Зеленский в обращении к народу сообщил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. Он отметил, что сейчас "один из самых трудных моментов" в истории страны и пожаловался на давление. По его словам, в случае отказа от предложенного плана Киев рискует потерять своего главного партнера в лице США и столкнуться с тяжелейшей зимой.

"Киевский режим пытается выиграть время в вопросе подписания мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. Недавнее обращение Зеленского к украинцам по этому вопросу - глупость и попытка уйти от ответа. Зеленский уже успел обсудить мирный план США с [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем, [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном", - пишет Азаров в своем Telegram-канале.

По словам экс-премьера, публично все эти деятели заявляют, что они поддерживают план Трампа, но в то же время указывают на необходимость серьезно доработать его.

"По сути, сводится к тому, что они торпедируют усилия Трампа, что следовало и ожидать, кстати сказать. Я думаю, что опять будет саботаж, ничего они не подпишут", - заключил Азаров.

План Трампа по урегулированию

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому план Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".