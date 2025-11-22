Умеров: консультации с США по мирному соглашению начнутся на днях в Швейцарии

Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов, заявил секретарь СНБО Украины

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Консультации между представителями Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения начнутся на днях в Швейцарии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны страны Рустем Умеров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов", - сообщил Умеров.