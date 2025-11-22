Делегацию Украины на переговорах с США и РФ по урегулированию возглавит Ермак

Как следует из текста указа, в делегацию войдут девять человек

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ о составе делегации Украины на переговорах с США и другими международными партнерами Киева и РФ по достижению мира, ее главой станет глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Как следует из текста указа, в делегацию войдут девять человек. Помимо Ермака в этом списке значатся секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.