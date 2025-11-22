Reuters: лидеры "евротройки", Канады и Японии обсудят Украину на полях G20

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции), Японии и Канады, а также представители Евросоюза сегодня во второй половине дня обсудят ситуацию на Украине и пути мирного урегулирования конфликта на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что "друзья и партнеры" Украины встретятся на полях саммита "двадцатки" в ЮАР для обсуждения плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил в пятницу президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, план США может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - сказал президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против". Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. При этом, как подчеркнул президент, Россия готова к переговорам, но ее устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.