Саммит G20 выступил за расширение Совета Безопасности ООН

"Двадцатка" призвала к включению в СБ представителей Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского региона

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати выступил за реформирование ООН, включая расширение Совета Безопасности. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Мы привержены реформированию Совета Безопасности ООН, - говорится в заявлении. - Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, чтобы он включал представителей недопредставленных регионов и групп стран, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский регион".