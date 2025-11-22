Саммит G20 выступил за расширение Совета Безопасности ООН
11:55
обновлено 12:17
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати выступил за реформирование ООН, включая расширение Совета Безопасности. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.
"Мы привержены реформированию Совета Безопасности ООН, - говорится в заявлении. - Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, чтобы он включал представителей недопредставленных регионов и групп стран, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский регион".