Премьер Индии на саммите G20 предложил инициативы укрепления развития мира

Нарендра Моди выступил с инициативой создания Глобальной группы быстрого реагирования в сфере здравоохранения под эгидой большой двадцатки

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на первой сессии саммита лидеров Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, предложил четыре инициативы, направленные на укрепление глобального развития, безопасности и устойчивости. Об этом сообщил индийский МИД.

Первой из них стало предложение создать Глобальную группу быстрого реагирования в сфере здравоохранения под эгидой G20. Моди отметил, что мир становится сильнее, когда страны действуют сообща перед лицом чрезвычайных ситуаций - как природными катастрофами, так угрозами в области здравоохранения. Такая структура, как заявил Моди, объединит подготовленных медиков из стран G20, готовых к оперативному развертыванию в любом регионе.

Индийский премьер подчеркнул важность запуска инициативы "Повышение квалификации в Африке" под эгидой "двадцатки", которая предусматривает подготовку одного миллиона сертифицированных специалистов в Африке в течение следующего десятилетия. По его словам, это позволит существенно расширить кадровый потенциал континента и поддержать его экономический рост.

Премьер-министр южноазиатской республики уделил внимание борьбе с распространением наркотиков и связанной с ними террористической деятельностью. Он призвал объединить усилия для пресечения оборота особо опасных веществ, включая фентанил.

"Необходимо ослабить порочную экономику, подпитываемую наркотиками и терроризмом", - заявил он.

Кроме того, Моди предложил создать глобальное хранилище традиционных знаний в рамках G20.

"Эта платформа, основанная на индийских системах знаний, позволит сохранять и передавать устойчивые практики будущим поколениям", - заявил Моди.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".