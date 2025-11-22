Премьер Индии на саммите G20 предложил инициативы укрепления развития мира
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на первой сессии саммита лидеров Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, предложил четыре инициативы, направленные на укрепление глобального развития, безопасности и устойчивости. Об этом сообщил индийский МИД.
Первой из них стало предложение создать Глобальную группу быстрого реагирования в сфере здравоохранения под эгидой G20. Моди отметил, что мир становится сильнее, когда страны действуют сообща перед лицом чрезвычайных ситуаций - как природными катастрофами, так угрозами в области здравоохранения. Такая структура, как заявил Моди, объединит подготовленных медиков из стран G20, готовых к оперативному развертыванию в любом регионе.
Индийский премьер подчеркнул важность запуска инициативы "Повышение квалификации в Африке" под эгидой "двадцатки", которая предусматривает подготовку одного миллиона сертифицированных специалистов в Африке в течение следующего десятилетия. По его словам, это позволит существенно расширить кадровый потенциал континента и поддержать его экономический рост.
Премьер-министр южноазиатской республики уделил внимание борьбе с распространением наркотиков и связанной с ними террористической деятельностью. Он призвал объединить усилия для пресечения оборота особо опасных веществ, включая фентанил.
"Необходимо ослабить порочную экономику, подпитываемую наркотиками и терроризмом", - заявил он.
Кроме того, Моди предложил создать глобальное хранилище традиционных знаний в рамках G20.
"Эта платформа, основанная на индийских системах знаний, позволит сохранять и передавать устойчивые практики будущим поколениям", - заявил Моди.
Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".