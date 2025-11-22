Саммит G20 выступил за разработку ИИ

Этому должно уделяться особое внимание в Африке в целях устойчивого развития, говорится в совместной декларации лидеров стран G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Группа двадцати признает потенциал цифровых и новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), и выступает за их развитие во имя всеобщего блага. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой по итогам саммита под председательством ЮАР.

В частности, отмечается, что технологические развитие, которому должно уделяться особое внимание в странах Африки, должно служить для сокращения неравенства. "Для обеспечения безопасной, надежной разработки, развертывания и использования ИИ необходимо обеспечить защиту прав человека, прозрачность, справедливость, подотчетность, регулирующие нормативы, безопасность, надлежащий надзор со стороны человека при соблюдении этики и защите данных. Мы признаем роль ООН наряду с другими соответствующими существующими форумами в содействии международному сотрудничеству в области ИИ, в том числе в целях содействия устойчивому развитию", - говорится в документе.

Лидеры "двадцатки" призвали способствовать внедрению ИИ в Африке путем подготовки специалистов и при предоставлении технических знаний и финансирования на основе долгосрочных партнерских и инвестиционных моделей.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".