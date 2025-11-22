Орбан: украинский конфликт достиг "переломного момента"

Премьер-министр Венгрии отметил, что Будапешт уже долгое время выступает за скорейшее завершение конфликта

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что российско-украинский конфликт и связанные с ним разногласия между странами Европейского союза достигли своего "переломного момента".

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Мы можем выйти из тупика, и наконец вся Европа сможет поддержать мирную инициативу президента [США Дональда] Трампа, включая бюрократов в Брюсселе", - написал премьер в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан также подчеркнул, что Венгрия уже долгое время выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине.

Ранее венгерский премьер выступил с критикой нового кредита в размере 135 млрд евро, предложенного Еврокомиссией (ЕК) для помощи Украине, и заявил, что за него "придется расплачиваться внукам нынешних жителей европейских стран".

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.