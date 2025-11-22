Страны G20 обязуются соблюдать права трудовых мигрантов и беженцев

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Группы двадцати (G20) обязались соблюдать права и свободы трудовых мигрантов и беженцев. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке мигрантов, включая трудовых мигрантов и беженцев, в рамках усилий по построению более инклюзивного мира в соответствии с национальным законодательством и с учетом национальных обстоятельств для обеспечения полного уважения прав человека и основных свобод вне зависимости от их миграционного статуса", - сказано в ней.

В то же время страны признали "важность предотвращения нелегальных миграционных потоков и незаконного ввоза мигрантов в рамках комплексного подхода к безопасной, упорядоченной и легальной миграции" и отметили необходимость "устранять коренные причины перемещения людей". "Мы поддерживаем укрепление сотрудничества между странами происхождения [мигрантов], транзита и назначения", - подчеркивается в декларации.

Кроме того, страны G20 выразили поддержку усилиям по развитию международного туризма, в том числе посредством запуска новых авиарейсов. "Мы подчеркиваем важность интеграции туризма в национальные стратегии развития и необходимость разблокирования финансирования для устойчивого туризма", - сказано в декларации.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".