ВС Нидерландов применили оружие против БПЛА над авиабазой Фолкел

Королевская жандармерия и полиция расследуют инцидент

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Нидерландов вечером 21 ноября открыли огонь по нескольким беспилотникам, замеченным в воздушном пространстве над авиабазой Фолкел. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

По данным ведомства, с 19:00 до 21:00 по местному времени (с 21:00 до 23:00 мск) охрана авиабазы наблюдала дроны в воздушном пространстве над ней. "Для их нейтрализации было задействовано наземное вооружение", - указали в министерстве. Уточняется, что после этого беспилотники покинули район авиабазы, отследить их дальнейшие перемещения не удалось.

Военные уведомили об инциденте Королевскую жандармерию и полицию, которые проводят дальнейшее расследование. Причины появления дронов над военным объектом и их принадлежность пока неизвестны. В Минобороны также отметили, что по соображениям безопасности не раскрывают способы обнаружения аппаратов и характеристики примененных против них средств.

Ведомство напомнило, что полеты любых БПЛА вблизи аэродромов запрещены из-за угрозы для летной безопасности, а в отношении военных объектов дополнительным фактором являются "оперативные риски".

7 ноября военная полиция Нидерландов начала проверку после сообщения о появлении неопознанного летательного аппарата над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны. Представитель ведомства заявлял, что происхождение объекта так и не удалось выяснить. В Минобороны Нидерландов также уточнили, что за последние месяцы аналогичные случаи фиксировались у порта Флиссинген. Тем не менее, ни в одном из случаев уголовное дело не было возбуждено.

Нидерландский политолог Патрик Болдер в свою очередь отметил, что идентифицировать подобные объекты крайне сложно, и предостерег власти страны от "преждевременной истерии". По его словам, лишь немногие радары в Нидерландах способны отличить беспилотники от птиц или гражданских самолетов.