Лидеры G20 намерены усилить позиции Африки в объединении

Кроме того, они отметили значимость расширения взаимодействия с ООН и другими международными и региональными организациями

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) заявили о намерении усиливать роль африканского континента в рамках объединения и в глобальных процессах. Об этом говорится в совместной декларации государств G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Мы приветствуем Африканский союз в качестве полноправного члена Группы двадцати в его второй год работы в составе этого объединения <…>. Голос Африки должен и впредь звучать все громче в Группе двадцати и на всех других международных форумах", - подчеркивается в документе. Также отмечается, что саммит "двадцатки" впервые проходит на территории африканского государства.

Кроме того, лидеры G20 отметили значимость расширения взаимодействия с ООН и другими международными и региональными организациями. В декларации особо отмечена инициатива ЮАР по проведению встречи глав МИД стран G20 в сентябре на полях юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Участники одобрили и проведение первого Социального саммита G20 в Йоханнесбурге, который, как отмечается, предоставляет негосударственным акторам "уникальную возможность обозначить свои позиции по ключевым вопросам международной повестки".

Страны G20 также выразили благодарность ЮАР за председательство и подтвердили готовность работать под руководством США в 2026 году. Следующие встречи на высшем уровне запланированы в Великобритании в 2027 году и Республике Корея в 2028-м.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".