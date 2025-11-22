Белоруссия разрешила прицепам и полуприцепам Литвы передвигаться по республике

Им разрешено следовать в установленный срок из автодорожных пунктов пропуска на границе двух стран в соответствующие им специально установленные места со дня возобновления движения транспортных средств

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Прицепы и полуприцепы с литовской регистрацией получили разрешение на передвижение по белорусской территории. Соответствующее постановление Совмина Белоруссии опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, таким прицепам и полуприцепам разрешено следовать в установленный срок из автодорожных пунктов пропуска на границе двух стран в соответствующие им специально установленные места со дня возобновления движения транспортных средств, прицепов, полуприцепов через пункты пропуска "Бенякони" ("Шальчининкай" с литовской стороны), "Каменный Лог" ("Мядининкай") для совершения грузовых операций и обратно, а также между такими специально установленными местами в порожнем состоянии. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Документ вносит изменения в постановление Совмина от 31 октября, согласно которому до конца 2027 года был установлен запрет на перемещение по республике грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза, прицепов и полуприцепов с польской и литовской регистрациями, легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR.