Орбан направил в Брюссель письмо с призывом не давать денег Украине

Премьер-министр Венгрии считает, что европейцы смогут выйти из политического тупика, если объединятся вокруг мирной инициативы президента США Дональда Трампа

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом отказаться от финансирования военных действий на Украине и поддержать новый план США по урегулированию украинского конфликта. Глава правительства подчеркнул, что только таким образом Евросоюз сможет избежать прямого столкновения с Россией.

"Российско-украинская война привела Европу к историческому поворотному моменту. Президент США Дональд Трамп не отказывается от стремления установить мир на Украине. Сейчас перед Европой открываются два пути", - написал Орбан в Х.

Он считает, что европейцы, включая "брюссельских бюрократов", смогут выйти из политического тупика, если объединятся вокруг мирной инициативы Трампа. "Это потребовало бы от воинственно настроенных лидеров признать тот факт, что за последние 3,5 года они потратили с таким трудом заработанные деньги европейцев на войну, которую невозможно выиграть на поле боя", - отметил премьер.

По его мнению, "другой путь ведет прямиком к войне" с Россией. "Если европейские лидеры, выступающие за войну, продолжат поставлять деньги и оружие на Украину без поддержки Соединенных Штатов, то они проложат путь к европейско-российскому конфликту. Европа слишком хорошо знает, куда ведет этот путь, и последствия этого были трагическими", - предупредил Орбан.

Он подчеркнул, что "не может быть никаких сомнений в том, какой путь выберет Венгрия, - путь мира". "Таков мандат, данный нам венгерским народом, и этого требуют мораль и здравый смысл. Сегодня я направляю соответствующее письмо председателю Еврокомиссии", - заключил глава правительства.

Ранее он сообщал, что в этом послании ответит твердым отказом на предложение фон дер Ляйен о предоставлении Евросоюзом на финансирование Украины в ближайшие два года 135 млрд евро. Глава Еврокомиссии рассчитывает собрать эти деньги с членов ЕС тремя возможными путями: за счет замороженных на Западе финансовых активов России, грантов из бюджетов европейских стран или их общего кредита. По мнению венгерского правительства, ни один из этих вариантов не выдерживает критики и все они будут иметь крайне негативные последствия для экономики ЕС.