Bild: уровень недовольства правительством Мерца достиг рекордной отметки

Работой самого канцлера ФРГ довольны 25% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Только 22% немцев довольны работой правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем: это самый низкий показатель за все время пребывания нынешнего кабмина у власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

При этом 67% респондентов заявили, что недовольны работой правительства Германии. Еще 11% не определились с ответом.

Негативно оценивается и деятельность самого Мерца. Только 25% довольны его работой. Еще две недели назад таковых было 27%. Критически относятся к работе канцлера 64%, 11% затруднились с ответом.

В опросе участвовали 1 004 человека. Он проводился 20-21 ноября.

В рейтинге политических партий за последнюю неделю почти не произошло изменений. Только Левая партия потеряла один процентный пункт и в случае проведения парламентских выборов набрала бы 10% голосов. Лидирует в рейтинге по-прежнему "Альтернатива для Германии" с 26%, на втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 25%, на третьем - социал-демократы с 15%. За "Зеленых" готовы проголосовать 11% респондентов. Остальные партии не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. Этот опрос проводился с 17 по 21 ноября, участвовали 1 208 человек.