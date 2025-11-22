Депутат ЕП Штрак-Циммерман: мирный план США по Украине может разрушить НАТО

По мнению парламентария, план неприемлем и представляет угрозу безопасности других стран в Европе

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия Германии) назвала мирный план США по Украине безумным и высказала мнение, что он может разрушить НАТО.

"Так называемый мирный план США был бы безумным навязанным миром, который разрушил бы НАТО", - приводит ее слова телеканал NTV. По мнению евродепутата, план "совершенно неприемлем и представляет угрозу безопасности других стран в Европе".

Штрак-Циммерман потребовала от правительства ФРГ "занять, наконец, позицию" и оказать Киеву всевозможную помощь, передав в том числе крылатые ракеты Taurus. "Поставки Taurus обеспечили бы поддержку, в которой нуждается Украина, даже если бы США при их непредсказуемом президенте отказались от нее", - утверждала Штрак-Циммерман, которая считается "ястребом" по отношению к России и не раз делала резкие заявления в адрес Москвы.

Согласно плану США, содержание которого стало известно западным СМИ, Соединенные Штаты и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.