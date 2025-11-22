Bild: Европа настаивает на изменении некоторых пунктов плана США по Украине

По данным издания, в частности, лидеров ведущих европейских стран не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры ведущих европейских стран считают, что изменения требуют как минимум четыре пункта мирного плана США по Украине. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Прежде всего, по данным издания, их не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Кроме того, они считают проблемными и намерены обсудить с США темы возможного сокращения украинской армии, гарантий безопасности, а также использования замороженных российских активов. Как отметила Bild, идеи США по активам вызывают особое раздражение у канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее агентство DPA сообщило, что встреча представителей ведущих стран ЕС, США и Украины намечена на воскресенье в Женеве.

Согласно плану Вашингтона, содержание которого стало известно западным СМИ, Соединенные Штаты и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.